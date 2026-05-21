СБС показали уничтожение ряда военных объектов РФ на ВОТ — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд объектов российской армии на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили ряд военных объектов РФ на временно захваченных территориях Украины.
- Видео демонстрирует удары по различным типам техники и оборудования, включая РЛС, ЗРК и топливозаправщик.
Новая "бавовна" от СБС: видео
Об этом СБС ВСУ сообщили в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.
В частности, 414-я бригада «Птахи Мадяра» поразила РЛС из состава ЗРС С-300В и топливозаправщик в населенном пункте Широкая Балка Донецкой области, также поразила ЗРК «Тор» и седельный тягач в Берестовом Запорожской области.
1-й отдельный центр уничтожил РСЗО БМ-27 «Ураган» в Зеленой Роще и КСП подразделения 6 тп 90 тд в Богатыре Донецкой области.
20 бригада К-2 поразила мастерские БП для БПЛА 150 мсд 8 А РФ в Донецке.
Также 414 бригада «Птахи Мадяра» во взаимодействии с 1-м отдельным центром поразили место проведения совещания 3 мсб 38 омсбр 35 А РФ в Новоукраинке Запорожской области.
20-я бригада К-2 поразила пункт управления подразделения БПЛА гг 433 мсп 27 мсд 2 А РФ в Селидово Донецкой области.
1-й отдельный центр поразил вражескую мобильную огневую группу в Монахово Донецкой области.
414 бригада «Птахи Мадяра» и 412 бригада Nemesis поразили логистические цели россиян в Запорожской и Донецкой областях.
1-й отдельный центр поразил портовый кран в Бердянске Запорожской области.
Всего в период 1-21 мая подразделениями СБС поражены 19-й и 20-й элементы ПВО врага.
