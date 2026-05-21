СБС показали знищення низки військових об'єктів РФ на ТОТ — відео

Про це СБС ЗСУ повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.

Зокрема 414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила РЛС зі складу ЗРС С-300В та паливозаправник у населеному пункті Широка Балка на Донеччині, також уразила ЗРК «Тор» та сідловий тягач у Берестовому Запорізької області.

1-й окремий центр знищив РСЗВ БМ-27 «Ураган» у Зеленому Гаю та КСП підрозділу 6 тп 90 тд у Богатирі на Донеччині.

20-та бригада К-2 уразила майстерні БП для БПЛА 150 мсд 8 А РФ у Донецьку.

Також 414-та бригада «Птахи Мадяра» у взаємодії з 1-м окремим центром уразили місце проведення наради 3 мсб 38 омсбр 35 А РФ у Новоукраїнці Запорізької області.

20-та бригада К-2 уразила пункт управління підрозділу БПЛА рр 433 мсп 27 мсд 2 А РФ у Селидовому на Донеччині.

1-й окремий центр уразив ворожу мобільну вогневу групу у Монаховому на Донеччині.

414-та бригада «Птахи Мадяра» та 412 бригада Nemesis уразили логістичні цілі росіян у Запорізькій та Донецькій областях.