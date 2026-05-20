СБС знищили центр підготовки російських пілотів БпЛА на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.
Головні тези:
Нова “бавовна” від СБС та СБУ на Донеччині
Про це СБС Збройних сил України повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.
У результаті ураження знищені виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені, поінформували в СБС.
Також ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний "Бурий".
Загально, за даними Сил безпілотних систем, безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб.
Окрім особового складу й техніки, знищені боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.
