СБС знищили центр підготовки російських пілотів БпЛА на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.

Нова “бавовна” від СБС та СБУ на Донеччині

Про це СБС Збройних сил України повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.

Оператори 1-го окремого центру разом з СБУ у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де здійснювалась підготовка пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БПЛА. Поширити

У результаті ураження знищені виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені, поінформували в СБС.

Також ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний "Бурий".

Загально, за даними Сил безпілотних систем, безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу й техніки, знищені боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.