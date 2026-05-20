СБС уничтожили центр подготовки российских пилотов БПЛА в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области центром подготовки операторов беспилотников, который финансировался "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.

Новая "бавовна" от СБС и СБУ в Донецкой области

Об этом СБС Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и обнародовали видео боевой работы.

Операторы 1-го отдельного центра вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений ССС нанесли удар по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА. Поделиться

В результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины уничтожены, сообщили в СБС.

Также ликвидирован начальник школы — подполковник на позывной "Бурый".

В общем, по данным Сил беспилотных систем, безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.