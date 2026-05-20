СБС уничтожили центр подготовки российских пилотов БПЛА в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области центром подготовки операторов беспилотников, который финансировался "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем совместно с СБУ уничтожили центр подготовки операторов беспилотников в Снежном, финансированный “Российской академией ракетных и артиллерийских наук”.
- При ударе по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, были уничтожены производственные помещения и бронеавтомобили 'Тигр', а также ликвидирован начальник школы.
Новая "бавовна" от СБС и СБУ в Донецкой области
Об этом СБС Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и обнародовали видео боевой работы.
В результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины уничтожены, сообщили в СБС.
Также ликвидирован начальник школы — подполковник на позывной "Бурый".
В общем, по данным Сил беспилотных систем, безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.
Кроме личного состава и техники уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.
