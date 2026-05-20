СБС уничтожили центр подготовки российских пилотов БПЛА в Донецкой области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБС уничтожили центр подготовки российских пилотов БПЛА в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
бавовна
Read in English
Читати українською

Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области центром подготовки операторов беспилотников, который финансировался "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем совместно с СБУ уничтожили центр подготовки операторов беспилотников в Снежном, финансированный “Российской академией ракетных и артиллерийских наук”.
  • При ударе по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, были уничтожены производственные помещения и бронеавтомобили 'Тигр', а также ликвидирован начальник школы.

Новая "бавовна" от СБС и СБУ в Донецкой области

Об этом СБС Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и обнародовали видео боевой работы.

Операторы 1-го отдельного центра вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений ССС нанесли удар по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА.

В результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины уничтожены, сообщили в СБС.

Также ликвидирован начальник школы — подполковник на позывной "Бурый".

В общем, по данным Сил беспилотных систем, безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

Поражение таких объектов напрямую подрывает возможности врага по подготовке экипажей беспилотных систем, ремонту бронетехники и обеспечению подразделений на направлениях боевых действий, подчеркнули в СБС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС показали поражение сторожевого корабля РФ — видео
Силы беспилотных систем
СБС показали поражение сторожевого корабля РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС показали видео поражения объектов РФ в Крыму неуправляемыми авиационными ракетами
Силы беспилотных систем
ракеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"10 ТОП-нафтоналиваек РФ прожарено". Мадяр раскрыл результаты работы СБС
Силы беспилотных систем
Мадяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?