"10 ТОП-нафтоналиваек РФ прожарено". Мадяр раскрыл результаты работы СБС

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 20 суток мая СБС смогли поразить 10 российских НПЗ в разных регионах страны-агрессорки. Более того, указано, что 6 из них уже остановили свою работу.
Главные тезисы
- В мае СБС активно работают с другими подразделениями глубинного поражения СОУ.
- Под удары украинских воинов также попали семь вражеских НПС и одна ЛВДС.
В мае российские НПЗ оказались под шквалом ударов
Что важно понимать, СБС провели эти успешные операции вместе с другими подразделениями глубинного поражения Сил обороны Украины.
По словам Мадяра, в течение 19-20 мая защитники также “отработали” сразу 7 вражеских НПС и одну ЛВДС в Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях РФ.
Какие российские НПЗ поразили СБС и СОУ в течение 1-20 мая:
18+20 мая — НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — поражен;
17 мая — Московский НПЗ (МОСКВА, Московская обл., РФ) — приостановил работу;
15 мая — НПЗ "Рязанский" (РЯЗАНЬ, Рязанская обл., РФ) — приостановил работу;
13 мая Нефтетерминал "Таманнефтегаз" (ВОЛНА, Краснодарский край, РФ) — поражен;
08 мая НПЗ "Ярославльский" (ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская обл., РФ) — прекращал работу, возобновлен;
07 мая НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПЕРМ, Пермский край, РФ)- приостановил работу;
05 мая НПЗ "Киришиский" (КИРИШИ, Ленинградская обл., РФ)- приостановил работу;
04 мая НПЗ "Куйбышевский" (САМАРА, Самарская обл., РФ) — остановленная часть мощностей;
03 мая Нефтетерминал "Транснефть — порт Приморск" (ПРИМОРСК, Ленинградская обл., РФ) — поражен;
01 мая НПЗ "Туапсинский" (ТУАПСЕ, Краснодарский край, РФ) — остановил работу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-