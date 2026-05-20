"10 ТОП-нафтоналиваек РФ прожарено". Мадяр раскрыл результаты работы СБС

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 20 суток мая СБС смогли поразить 10 российских НПЗ в разных регионах страны-агрессорки. Более того, указано, что 6 из них уже остановили свою работу.