"10 ТОП-нафтоналиваек РФ прожарено". Мадяр раскрыл результаты работы СБС
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 20 суток мая СБС смогли поразить 10 российских НПЗ в разных регионах страны-агрессорки. Более того, указано, что 6 из них уже остановили свою работу.

Главные тезисы

  • В мае СБС активно работают с другими подразделениями глубинного поражения СОУ.
  • Под удары украинских воинов также попали семь вражеских НПС и одна ЛВДС.

В мае российские НПЗ оказались под шквалом ударов

Стоят Москва, Рязань, Пермь, Кириши, Самара (часть мощностей), бессрочно лежит Туапсе. Останавливались в мае Приморск и Ярославль.

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, СБС провели эти успешные операции вместе с другими подразделениями глубинного поражения Сил обороны Украины.

По словам Мадяра, в течение 19-20 мая защитники также “отработали” сразу 7 вражеских НПС и одну ЛВДС в Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях РФ.

Какие российские НПЗ поразили СБС и СОУ в течение 1-20 мая:

  • 18+20 мая — НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — поражен;

  • 17 мая — Московский НПЗ (МОСКВА, Московская обл., РФ) — приостановил работу;

  • 15 мая — НПЗ "Рязанский" (РЯЗАНЬ, Рязанская обл., РФ) — приостановил работу;

  • 13 мая Нефтетерминал "Таманнефтегаз" (ВОЛНА, Краснодарский край, РФ) — поражен;

  • 08 мая НПЗ "Ярославльский" (ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская обл., РФ) — прекращал работу, возобновлен;

  • 07 мая НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПЕРМ, Пермский край, РФ)- приостановил работу;

  • 05 мая НПЗ "Киришиский" (КИРИШИ, Ленинградская обл., РФ)- приостановил работу;

  • 04 мая НПЗ "Куйбышевский" (САМАРА, Самарская обл., РФ) — остановленная часть мощностей;

  • 03 мая Нефтетерминал "Транснефть — порт Приморск" (ПРИМОРСК, Ленинградская обл., РФ) — поражен;

  • 01 мая НПЗ "Туапсинский" (ТУАПСЕ, Краснодарский край, РФ) — остановил работу.

Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
"По самые плечи в кровавой юшке". Мадяр публично пригрозил Лукашенко
Мадяр пригрозил Лукашенко - что известно
"Moscow от ныне never sleeps". Мадяр заявил о начале конца для столицы России
Москва дождалась масштабной "бавовны"

