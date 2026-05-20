"10 ТОП-нафтоналивайок РФ просмажено". Мадяр розкрив результати роботи СБС
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що протягом 20 діб травня СБС змогли уразити 10 російських НПЗ у різних регіонах країни-агресорки. Ба більше, вказано, що 6 з них вже зупили свою роботу.

Головні тези:

  • У травні СБС активно працюють з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ. 
  • Під удари українських воїнів також потрапили сім ворожих НПС і одна ЛВДС.

У травні російські НПЗ опинилися під шквалом ударів

Стоять Москва, Рязань, Перм, Кіріші, Самара (частина потужностей), безстроково лежить Туапсе. Зупинялися у травні Приморськ та Ярославль.

Що важливо розуміти, СБС провели ці успішні операції разом з іншими підрозділами глибинного ураження Сил оборони України.

За словами Мадяра, протягом 19-20 травня захисники також відпрацювали одразу 7 ворожих НПС і одну ЛВДС у Нижньогородській, Рязанській та Ярославській областях РФ.

Які російські НПЗ уразили СБС та СОУ протягом 1-20 травня:

  • 18+20 травня — НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (КСТОВО, Нижньогородська обл., РФ) — уражено;

  • 17 травня — Московський НПЗ (МОСКВА, Московська обл., РФ) — призупинив роботу;

  • 15 травня- НПЗ “Рязанский” (РЯЗАНЬ, Рязанська обл., РФ) — призупинив роботу;

  • 13 травня Нафтотермінал “Таманьнефтегаз” (ВОЛНА, Краснодарський край, РФ) — уражено;

  • 08 травня НПЗ “Ярославльский” (ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославська обл., РФ) — припиняв роботу, відновлено;

  • 07 травня НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” (ПЕРМ, Пермський край, РФ)- призупинив роботу;

  • 05 травня НПЗ “Киришиский” (КІРІШІ, Ленінградська обл., РФ)- призупинив роботу;

  • 04 травня НПЗ “Куйбишевський” (САМАРА, Самарська обл., РФ) — зупинена частина потужностей;

  • 03 травня Нафтотермінал “Транснефть — порт Приморск” (ПРИМОРСЬК, Ленінградська обл., РФ) — уражено;

  • 01 травня НПЗ “Туапсинский” (ТУАПСЕ, Краснодарський край, РФ) — припинив роботу.

