"10 ТОП-нафтоналивайок РФ просмажено". Мадяр розкрив результати роботи СБС

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що протягом 20 діб травня СБС змогли уразити 10 російських НПЗ у різних регіонах країни-агресорки. Ба більше, вказано, що 6 з них вже зупили свою роботу.