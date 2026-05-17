СБС показали видео поражения объектов РФ в Крыму неуправляемыми авиационными ракетами
Операторы СБС произвели поражение с применением неуправляемых авиационных ракет по узлу стратегически защищенной связи ЧФ РФ и мобильной группе ПВО на территории ТОТ Крыма.

Главные тезисы

  • Операторы СБС продемонстрировали поражение объектов в Крыму неуправляемыми авиационными ракетами, что позволяет расширить спектр поражаемых целей и повысить эффективность ударных систем.
  • Интеграция неуправляемых ракет в состав БПЛА дает возможность усовершенствовать ударные платформы и повысить их гибкость в зависимости от типа целей и оперативной обстановки.

СБС показали видео новой "бавовны" в Крыму

Поражение указанных целей произвели операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.

В рамках повышения эффективности боевого применения ударных платформ принято решение о внедрении и системном использовании новой технологии — интеграции блоков неуправляемых авиационных ракет в БПЛА.

Это позволяет повысить гибкость применения ударных систем в зависимости от типа целей и оперативной обстановки.

Неуправляемые авиационные ракеты — это авиационные средства поражения, которые применяются без системы индивидуального наведения на цель и совершают полет по баллистической траектории после пуска.

Их интеграция позволяет расширить спектр поражаемых целей, повысить плотность огневого воздействия и эффективность поражения стационарных и подвижных объектов противника.

