СБС показали відео ураження об'єктів РФ у Криму некерованими авіаційними ракетами

Оператори СБС здійснили ураження із застосуванням некерованих авіаційних ракет по вузлу стратегічно захищеного зв’язку ЧФ рф та мобільній групі ППО на території ТОТ Криму.

СБС показали відео нової “бавовни” у Криму

Ураження зазначених цілей здійснили оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

У межах підвищення ефективності бойового застосування ударних платформ прийнято рішення щодо впровадження та системного використання нової технології — інтеграції блоків некерованих авіаційних ракет на БпЛА.

Це дозволяє підвищити гнучкість застосування ударних систем залежно від типу цілей і оперативної обстановки.

Некеровані авіаційні ракети — це авіаційні засоби ураження, які застосовуються без системи індивідуального наведення на ціль та здійснюють політ за балістичною траєкторією після пуску.