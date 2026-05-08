СБС уразили нафтобазу, два ЗРК та вузли зв’язку армії РФ — відео

Оператори угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили зенітні ракетні комплекси «Тор-М2», «Тунгуска», нафтобазу, вузли зв’язку та інші ключові об’єкти російських загарбників у Брянській області РФ та на тимчасово захоплених росіянами територіях у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

СБС уразили низку стратегічних військових об’єктів РФ

У Запорізькій області бійці Першого окремого центру знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації російських загарбників у Луганській області.

У Луганській області пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдали уражень об’єктам газової інфраструктури російських загарбників.

На території РФ у Брянській області бійці 413-го полку «Рейд» уразили ЗРГК «Тунгуска».

У Запорізькій області пілоти 412-ї бригади Nemesis уразили вежу зв’язку та два комунікаційні вузли.

Водночас пілоти 414-ї бригади «Птахи Мадяра» також уразили комунікаційну вежу у Донецькій області.

Операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень.