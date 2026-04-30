Знищення логістики окупантів. СБС показали відео бойової роботи у Запорізькій області
Оператори Сил безпілотних систем знищують логістику противника у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Оператори СБС показали вражаюче відео бойової роботи у Запорізькій області.
  • Удари бойців 412-ї бригади Nemesis спрямовані на знищення транспорту та логістики окупантів.
  • Знищення логістики противника має важливе стратегічне значення на полі бою.

СБС палять техніку армії РФ у Запорізькій області

На відео продемонстровано бойову роботу бійців 412-ї бригади Nemesis. Уражено пікап із засобами РЕБ, автомобілі типу «буханка», легкові автомобілі, вантажівки та автотранспорт із причепами.

Удари по транспорту противника мають критичне значення:

  • вони порушують логістичне забезпечення,

  • зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії,

  • ускладнюють евакуацію поранених,

  • обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні.

