Сили безпілотних систем Збройних сил України вранці 22 квітня знищили командний пункт і тиловий пункт дислокації Управління мобільних дій ФСБ РФ у тимчасово окупованому Донецьку.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем Збройних сил України успішно знищили командний пункт та тиловий пункт ФСБ РФ у Донецьку.
- УМД ФСБ РФ виконує різноманітні завдання, включаючи контррозвідувальні операції та вербування агентів в Україні.
Нова “бавовна” від СБС у Донецьку
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
УМД ФСБ РФ — це оперативний спецпідрозділ ФСБ зі складу Служби контррозвідки, який функціонально діє як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання війни, зазначив Бровді.
УМД виконує контррозвідувальні задачі, проведення диверсій, військові спецоперації, створення агентурних мереж, пошук і затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів та координацію проросійських бойовиків.
Внаслідок успішної реалізації операції Сили безпілотних систем завдали вісім високоточних ударів засобами FP-2 (бч 60-100кг) о 08:01 22 квітня.
За оперативними даними розвідки, внаслідок удару втрати ворога становлять 27 спецпризначенців: 12 офіцерів безповоротні (200), 15 — санітарні (300).
Операцію спланували фахівці Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем сумісно зі спеціалістами 1-го корпусу Національної гвардії Уккраїни “Азов”. Вогневе ураження реалізували засобами MiddleStrike "Птахи" першого ОЦ СБС за координацією новоствореного Центру глибиного ураження Сил безпілотних систем.
