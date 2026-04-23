СБС уничтожили командный пункт ФСБ России в Донецке — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины утром 22 апреля уничтожили командный и тыловой пункт дислокации Управления мобильных действий ФСБ РФ во временно оккупированном Донецке.
Главные тезисы
- Украинские СБС уничтожили командный и тыловой пункт ФСБ в Донецке, выполняющий различные задачи, включая контрразведывательные операции и вербовку агентов в Украину.
- Операция была спланирована специалистами Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем и 1-м корпусом Национальной гвардии Украины.
Новая "бавовна" от СБС в Донецке
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
УМД ФСБ РФ — это оперативное спецподразделение ФСБ из состава Службы контрразведки, которое функционально действует как спецназ, отрабатывающий отдельные операции и задачи войны, отметил Бровди.
УМД выполняет контрразведывательные задачи, проведение диверсий, военные спецоперации, создание агентурных сетей, поиск и задержание нелояльных граждан, физическое устранение оппонентов и координацию пророссийских боевиков.
В результате успешной реализации операции Силы беспилотных систем нанесли восемь высокоточных ударов средствами FP-2 (бч 60-100кг) в 08:01 22 апреля.
По оперативным данным разведки, в результате удара потери врага составляют 27 спецназовцев: 12 офицеров безвозвратные (200), 15 — санитарные (300).
Операцию спланировали специалисты Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем совместно со специалистами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Огневое поражение реализовали средствами MiddleStrike "Птицы" первого ОЦ СБС по координации вновь Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-