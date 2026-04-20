СБС разбили ЗРК "Тор" и РЛС оккупантов на Запорожском направлении — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили радиолокационную станцию 50Н6Е из состава ЗРК С-350 и зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ российских захватчиков.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем ВСУ эффективно поразили ЗРК “Тор” и РЛС радиолокационной станции противника.
- Видео боевой работы операторов демонстрирует успешное уничтожение ЗРК и РЛС на Запорожском направлении.
Силы беспилотных систем поразили РЛС и ЗРК противника
В Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра» поразили РЛС 50Н6Е из состава ЗРК С-350.
ССС показали видео боевой работы.
С-350 «Витязь» — российский ЗРК средней дальности нового поколения. Его РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 60 км и на высотах до 25 км, одновременно отслеживая десятки объектов. Это ценный и очень дефицитный элемент ПВО россиян.
В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили ЗРК «Тор-М2КМ» — это автономный боевой модуль зенитного ракетного комплекса семейства «Тор». Виг предназначен для обеспечения противовоздушной обороны корабельных группировок и может применяться как мобильный элемент ПВО на разных платформах.
Операции проведены во содействии с Центром глубинных поражений.
