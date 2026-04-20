СБС разбили ЗРК "Тор" и РЛС оккупантов на Запорожском направлении — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы беспилотных систем
ЗРК
Read in English
Читати українською

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили радиолокационную станцию 50Н6Е из состава ЗРК С-350 и зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем ВСУ эффективно поразили ЗРК “Тор” и РЛС радиолокационной станции противника.
  • Видео боевой работы операторов демонстрирует успешное уничтожение ЗРК и РЛС на Запорожском направлении.

Силы беспилотных систем поразили РЛС и ЗРК противника

В Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра» поразили РЛС 50Н6Е из состава ЗРК С-350.

ССС показали видео боевой работы.

С-350 «Витязь» — российский ЗРК средней дальности нового поколения. Его РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 60 км и на высотах до 25 км, одновременно отслеживая десятки объектов. Это ценный и очень дефицитный элемент ПВО россиян.

В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили ЗРК «Тор-М2КМ» — это автономный боевой модуль зенитного ракетного комплекса семейства «Тор». Виг предназначен для обеспечения противовоздушной обороны корабельных группировок и может применяться как мобильный элемент ПВО на разных платформах.

Операции проведены во содействии с Центром глубинных поражений.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем
"Сонцепек"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем
Новый рекорд СБС – как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?