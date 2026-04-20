СБС розбили ЗРК "Тор" та РЛС окупантів на Запорізькому напрямку — відео
Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили радіолокаційну станцію 50Н6Е зі складу ЗРК С-350 та зенітний ракетний комплекс «Тор-М2КМ» російських загарбників.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем ЗСУ виявилися ефективними у поразці російських ЗРК та РЛС на Запорізькому напрямку.
  • ЗРК С-350 “Витязь” є важливим компонентом ППО російських сил, який був успішно знищений українськими військовими.

Сили безпілотних систем уразили РЛС та ЗРК ворога

На Запорізькому напрямку оператори 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили РЛС 50Н6Е зі складу ЗРК С-350.

СБС показали відео бойової роботи.

С-350 «Витязь» — російський ЗРК середньої дальності нового покоління. Його РЛС виявляє цілі на відстані до 60 км і на висотах до 25 км, одночасно відстежуючи десятки об’єктів. Це цінний і вкрай дефіцитний елемент ППО росіян.

У районі Мелітополя оператори 1-го окремого центру уразили ЗРК «Тор-М2КМ» — це автономний бойовий модуль зенітного ракетного комплексу сімейства «Тор». Віг призначений для забезпечення протиповітряної оборони корабельних угруповань та може застосовуватися як мобільний елемент ППО на різних платформах.

Операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Більше по темі

Під Луганськом СБУ та СБС дронами знищили військові ешелони РФ — відео
СБУ
бавовна
СБС уразили на ТОТ Запорізької області російський "Сонцепьок" — відео
Сили безпілотних систем
Сонцепьок
Уперше в історії СБС збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи — відео
Сили безпілотних систем
Новий рекорд СБС - як це було

