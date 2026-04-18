СБС уразили на ТОТ Запорізької області російський "Сонцепьок" — відео
Сили оборони України вразили на тимчасово захопленій території Запорізької області російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок».

Головні тези:

  • Українські сили оборони успішно знищили на тимчасово захопленій території Запорізької області російську важку вогнеметну систему TOC-1A «Сонцепьок».
  • Операція була проведена пілотами військово-повітряних сил України і була успішною влучністю до цілі.

Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

Пілоти 414 обр «Птахи Мадяра» сумісно з пілотами 412 обр Nemesis знищили 18 квітня у ТОТ Запорізької області дуже токсичну коросту — важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок».

