СБС уразили 3 ЗРК та низку військових об'єктів РФ — відео

ЗРК «Бук-М1», «Оса-АК», «Панцир-С1», бази ОТРК «Іскандер», склад БпЛА «Рубікон» і нафтобази: ураження Сил безпілотних систем за 15-16 квітня.
Головні тези:
- СБС ударили ЗРК та військові об'єкти Російської Федерації за допомогою Сил безпілотних систем.
- Удар 15-16 квітня спрямований на системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил.
Нова “бавовна” від СБС: що відомо
У Запорізькій області 1-й окремий центр влаштував ППОцид для ЗРК «Бук-М1». А на Донеччині пілоти центру знищили майстерню та склад БпЛА «Рубікон».
414-та окрема бригада «Птахи Мадяра» відпрацювала одразу на кількох напрямках. Пілоти уразили ЗРК «Оса-АК» у Донецькій області, а в тимчасово окупованому Криму — ЗРГК «Панцир-С1».
Бригада також відпрацювала по двох районах базування ОТРК «Іскандер» — у Курортному та Міжгір’ї на ТОТ Криму.
Операції проведено 15–16 квітня у взаємодії з Центром глибинних уражень СБС.
