СБС уразили 3 ЗРК та низку військових об'єктів РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБС уразили 3 ЗРК та низку військових об'єктів РФ — відео

Сили безпілотних систем
Бук

ЗРК «Бук-М1», «Оса-АК», «Панцир-С1», бази ОТРК «Іскандер», склад БпЛА «Рубікон» і нафтобази: ураження Сил безпілотних систем за 15-16 квітня.

Головні тези:

  • СБС ударили ЗРК та військові об'єкти Російської Федерації за допомогою Сил безпілотних систем.
  • Удар 15-16 квітня спрямований на системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил.

Нова “бавовна” від СБС: що відомо

У Запорізькій області 1-й окремий центр влаштував ППОцид для ЗРК «Бук-М1». А на Донеччині пілоти центру знищили майстерню та склад БпЛА «Рубікон».

414-та окрема бригада «Птахи Мадяра» відпрацювала одразу на кількох напрямках. Пілоти уразили ЗРК «Оса-АК» у Донецькій області, а в тимчасово окупованому Криму — ЗРГК «Панцир-С1».

Бригада також відпрацювала по двох районах базування ОТРК «Іскандер» — у Курортному та Міжгір’ї на ТОТ Криму.

Під удар «Птахів Мадяра» потрапила й паливна інфраструктура: нафтобаза в н.п. Октябрське та нафтобаза в Глибокому Яру. Крім того, уражено одиниці бронетехніки в Донецькій області.

Операції проведено 15–16 квітня у взаємодії з Центром глибинних уражень СБС.

Ми нарощуємо темп: попереду ще більше тиску, масштабування успішних операцій і впровадження нових тактичних рішень. Наша мета незмінна — системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС збільшили втрати окупантів у березні майже на третину — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС знищили дев'ятий ЗРК армії РФ від початку квітня — відео
Сили безпілотних систем
ТОР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС ліквідували понад 82 тис окупантів протягом 10 місяців
Сили безпілотних систем
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?