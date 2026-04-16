СБС уразили 3 ЗРК та низку військових об'єктів РФ — відео

ЗРК «Бук-М1», «Оса-АК», «Панцир-С1», бази ОТРК «Іскандер», склад БпЛА «Рубікон» і нафтобази: ураження Сил безпілотних систем за 15-16 квітня.

Нова “бавовна” від СБС: що відомо

У Запорізькій області 1-й окремий центр влаштував ППОцид для ЗРК «Бук-М1». А на Донеччині пілоти центру знищили майстерню та склад БпЛА «Рубікон».

414-та окрема бригада «Птахи Мадяра» відпрацювала одразу на кількох напрямках. Пілоти уразили ЗРК «Оса-АК» у Донецькій області, а в тимчасово окупованому Криму — ЗРГК «Панцир-С1».

Бригада також відпрацювала по двох районах базування ОТРК «Іскандер» — у Курортному та Міжгір’ї на ТОТ Криму.

Під удар «Птахів Мадяра» потрапила й паливна інфраструктура: нафтобаза в н.п. Октябрське та нафтобаза в Глибокому Яру. Крім того, уражено одиниці бронетехніки в Донецькій області.

Операції проведено 15–16 квітня у взаємодії з Центром глибинних уражень СБС.