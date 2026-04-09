СБС знищили дев'ятий ЗРК армії РФ від початку квітня — відео

Сили безпілотних систем 9 квітня знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" ворога на тимчасово окупованій території Донеччини.
Головні тези:
- Силами безпілотних систем 9 квітня було знищено дев'ятий ЗРК армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.
- Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді підтвердив цю новину у соцмережах, вказавши на успішність операції.
СБС знищили ще один російський ЗРК
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у соцмережах.
Командувач зазначив, що це вже девʼятий ЗРК за девʼять днів квітня, знищений бійцями Сил безпілотних систем.
