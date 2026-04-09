СБС знищили дев'ятий ЗРК армії РФ від початку квітня — відео
Сили безпілотних систем 9 квітня знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" ворога на тимчасово окупованій території Донеччини.

Головні тези:

  • Силами безпілотних систем 9 квітня було знищено дев'ятий ЗРК армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.
  • Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді підтвердив цю новину у соцмережах, вказавши на успішність операції.

СБС знищили ще один російський ЗРК

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у соцмережах.

Від баби з дідом втік, від Птаха СБС не втік. ЗРК Тор-М1 у ТОТ Донецької.. Відстрілювався, як міг…

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач СБС

Командувач зазначив, що це вже девʼятий ЗРК за девʼять днів квітня, знищений бійцями Сил безпілотних систем.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС ударили по російському фрегату "Адмірал Григорович" — відео
Сили безпілотних систем
СБС провели нову операцію - які результати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС уразили нафтотермінал у Феодосії — відео
Сили безпілотних систем
СБС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС збільшили втрати окупантів у березні майже на третину — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

