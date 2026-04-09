СБС уничтожили девятый ЗРК армии РФ с начала апреля — видео

Силы беспилотных систем 9 апреля уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" врага на временно оккупированной территории Донбасса.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем уничтожили девятый ЗРК армии РФ на оккупированной территории в Донбассе.
- Командующий СБС Роберт “Мадяр” Бровди подтвердил успешность операции в соцсетях.
ССС уничтожили еще один российский ЗРК
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях.
Командующий отметил, что это уже девятый ЗРК за девять дней апреля, уничтоженный бойцами Сил беспилотных систем.
Больше по теме
