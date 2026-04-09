СБС уничтожили девятый ЗРК армии РФ с начала апреля — видео

ССС уничтожили еще один российский ЗРК

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях.

От бабы с дедом убежал, от Птицы СБС не убежал. ЗРК Тор-М1 в ТОТ Донецкой.. Отстреливался, как мог… Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

Командующий отметил, что это уже девятый ЗРК за девять дней апреля, уничтоженный бойцами Сил беспилотных систем.