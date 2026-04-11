СБС ліквідували понад 82 тис окупантів протягом 10 місяців

Сили безпілотних систем ЗСУ звітували щодо результатів бойової роботи з моменту створення 11 червня 2025 року. Так, за 10 місяців було ліквідовано понад 82 тис російських військових.
Головні тези:
- Протягом 10 місяців українські Сили безпілотних систем ліквідували понад 82 тисячі окупантів.
- Піхота російських військ є пріоритетною ціллю для Українських Сил безпілотних систем.
- Стратегія українських військових полягає у знищенні живої сили ворога швидше, ніж той встигає поповнювати свої лави, що підриває його наступальний потенціал.
СБС звітували за 10 місяців бойової роботи
За 10 місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року було ліквідовано понад 82 000 одиниць живої сили окупантів.
Піхота противника — пріоритетна ціль угруповання СБС. Наша задача на цей рік: знищувати живу силу швидше, ніж противник встигає поповнювати свої лави. І тим самим поступово, але невідворотно підривати його наступальний потенціал.
