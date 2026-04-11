СБС ліквідували понад 82 тис окупантів протягом 10 місяців

За 10 місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року було ліквідовано понад 82 000 одиниць живої сили окупантів.

Піхота противника — пріоритетна ціль угруповання СБС. Наша задача на цей рік: знищувати живу силу швидше, ніж противник встигає поповнювати свої лави. І тим самим поступово, але невідворотно підривати його наступальний потенціал.