СБС ліквідували понад 82 тис окупантів протягом 10 місяців
Сили безпілотних систем ЗСУ звітували щодо результатів бойової роботи з моменту створення 11 червня 2025 року. Так, за 10 місяців було ліквідовано понад 82 тис російських військових.

СБС звітували за 10 місяців бойової роботи

За 10 місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року було ліквідовано понад 82 000 одиниць живої сили окупантів.

Піхота противника — пріоритетна ціль угруповання СБС. Наша задача на цей рік: знищувати живу силу швидше, ніж противник встигає поповнювати свої лави. І тим самим поступово, але невідворотно підривати його наступальний потенціал.

А поки ви читаєте цей текст — онлайн-таблиця уражень оновлюється. Тож ця цифра вже більша. Працюємо далі.

