СБС ликвидировали более 82 тыс оккупантов в течение 10 месяцев

Силы беспилотных систем ВСУ отчитывались о результатах боевой работы с момента создания 11 июня 2025 года. Так, за 10 месяцев было ликвидировано более 82 тыс. российских военных.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали более 82 тыс. оккупантов за 10 месяцев.
  • Пехота российских войск приоритетная цель для украинских беспилотных систем.
  • Стратегия украинских военных направлена на уничтожение живой силы врага быстрее, чем противник ее пополняет.

СБС отчитались за 10 месяцев боевой работы

За 10 месяцев с момента создания группировки Сил беспилотных систем 11 июня 2025 было ликвидировано более 82 000 единиц живой силы оккупантов.

Пехота противника — приоритетная цель группировки ССС. Наша задача на этот год: уничтожать живую силу быстрее, чем противник успевает пополнять свои ряды. И тем самым постепенно, но неотвратимо подрывать его наступательный потенциал.

А пока вы читаете этот текст — онлайн-таблица поражений обновляется. Так что эта цифра уже больше. Работаем дальше.

