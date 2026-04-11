СБС ликвидировали более 82 тыс оккупантов в течение 10 месяцев

За 10 месяцев с момента создания группировки Сил беспилотных систем 11 июня 2025 было ликвидировано более 82 000 единиц живой силы оккупантов.

Пехота противника — приоритетная цель группировки ССС. Наша задача на этот год: уничтожать живую силу быстрее, чем противник успевает пополнять свои ряды. И тем самым постепенно, но неотвратимо подрывать его наступательный потенциал.