СБС поразили 3 ЗРК и ряд военных объектов РФ — видео
СБС поразили 3 ЗРК и ряд военных объектов РФ — видео

ЗРК "Бук-М1", "Оса-АК", "Панцирь-С1", базы ОТРК "Искандер", состав БПЛА "Рубикон" и нефтебазы: поражение Сил беспилотных систем за 15-16 апреля.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем атаковали ЗРК и военные объекты РФ 15-16 апреля.
  • Успешные операции СБС включали поражение ЗРК.
  • Бригада 'Птицы Мадяра' и Центр глубинных поражений координировали удары.

Новая "бавовна" от СБС: что известно

В Запорожской области 1-й отдельный центр устроил ППОцид для ЗРК «Бук-М1». А в Донецкой области пилоты центра уничтожили мастерскую и состав БПЛА «Рубикон».

414-я отдельная бригада «Птицы Мадяра» отработала сразу на нескольких направлениях. Пилоты поразили ЗРК "Оса-АК" в Донецкой области, а во временно оккупированном Крыму — ЗРГК "Панцирь-С1".

Бригада также отработала по двум районам базирования ОТРК "Искандер" — в Курортном и Межгорье на ТОТ Крыма.

Под удар «Птиц Мадяра» попала и топливная инфраструктура: нефтебаза в н.п. Октябрьская и нефтебаза в Глубоком Яру. Кроме того, поражены единицы бронетехники в Донецкой области.

Операции проведены 15-16 апреля во взаимодействии с Центром глубинных поражений ССС.

Мы наращиваем темп: впереди еще большее давление, масштабирование успешных операций и внедрение новых тактических решений. Наша цель неизменна — системное ослабление противника до полного исчерпания его сил.

