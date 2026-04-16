СБС поразили 3 ЗРК и ряд военных объектов РФ — видео

ЗРК "Бук-М1", "Оса-АК", "Панцирь-С1", базы ОТРК "Искандер", состав БПЛА "Рубикон" и нефтебазы: поражение Сил беспилотных систем за 15-16 апреля.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем атаковали ЗРК и военные объекты РФ 15-16 апреля.
- Успешные операции СБС включали поражение ЗРК.
- Бригада 'Птицы Мадяра' и Центр глубинных поражений координировали удары.
Новая "бавовна" от СБС: что известно
В Запорожской области 1-й отдельный центр устроил ППОцид для ЗРК «Бук-М1». А в Донецкой области пилоты центра уничтожили мастерскую и состав БПЛА «Рубикон».
414-я отдельная бригада «Птицы Мадяра» отработала сразу на нескольких направлениях. Пилоты поразили ЗРК "Оса-АК" в Донецкой области, а во временно оккупированном Крыму — ЗРГК "Панцирь-С1".
Бригада также отработала по двум районам базирования ОТРК "Искандер" — в Курортном и Межгорье на ТОТ Крыма.
Операции проведены 15-16 апреля во взаимодействии с Центром глубинных поражений ССС.
