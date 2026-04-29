СБС уразили 2 російських гелікоптери у Воронезькій області — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські гелікоптери - Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.
Головні тези:
- Спецпідрозділи СБС у ворожій території знищили два російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17.
- Українські дрони атакували польовий майданчик з гвинтокрилами, які здійснювали технічний огляд та заправку.
Нова “бавовна” від СБС: уражено 2 гелікоптери РФ
Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.
За його словами, українські дрони атакували польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.
Бровді поінформував, що ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї окремої бригади "Ахіллес" і 43-ї окремої артилерійської бригади, у спільно розпрацьованій операції з Центром спеціальних операцій "А" 29 квітня на території Воронезької області.
