СБС уразили 2 російських гелікоптери у Воронезькій області — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські гелікоптери - Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.

Нова “бавовна” від СБС: уражено 2 гелікоптери РФ

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл РФ у 150 км від від лінії бойового зіткнення.

За його словами, українські дрони атакували польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

Бровді поінформував, що ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї окремої бригади "Ахіллес" і 43-ї окремої артилерійської бригади, у спільно розпрацьованій операції з Центром спеціальних операцій "А" 29 квітня на території Воронезької області.