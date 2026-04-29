СБС уразили 2 російських гелікоптери у Воронезькій області — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБС уразили 2 російських гелікоптери у Воронезькій області — відео

Сили безпілотних систем
СБС уразили 2 російських гелікоптери у Воронезькій області — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські гелікоптери - Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.

Головні тези:

  • Спецпідрозділи СБС у ворожій території знищили два російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17.
  • Українські дрони атакували польовий майданчик з гвинтокрилами, які здійснювали технічний огляд та заправку.

Нова “бавовна” від СБС: уражено 2 гелікоптери РФ

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл РФ у 150 км від від лінії бойового зіткнення.

За його словами, українські дрони атакували польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

Бровді поінформував, що ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї окремої бригади "Ахіллес" і 43-ї окремої артилерійської бригади, у спільно розпрацьованій операції з Центром спеціальних операцій "А" 29 квітня на території Воронезької області.

Ураження завдані у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. У результаті знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?