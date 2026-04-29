СБС поразили 2 российских вертолета в Воронежской области — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили два российских вертолета - Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ.

Новая "бавовна" от СБС: поражены 2 вертолета РФ

Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы.

Птицы СБС подстрелили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской обл РФ в 150 км от линии боевого столкновения.

По его словам, украинские дроны атаковали полевую взлетно-посадочную площадку в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполитовый технический осмотр.

Бровди проинформировал, что поражение произвели пилоты сводных экипажей 429-й отдельной бригады "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады в совместно разработанной операции с Центром специальных операций "А" 29 апреля на территории Воронежской области.