СБС поразили 2 российских вертолета в Воронежской области — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили два российских вертолета - Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские СБС поразили 2 российских вертолета во Воронежской области, в результате чего был уничтожен минимум один специалист обслуживания вертолетов.
- Атака произведена на полевую площадку, где вертолеты Ми-28 и Ми-17 осуществляли технический осмотр и заправку.
Новая "бавовна" от СБС: поражены 2 вертолета РФ
Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы.
По его словам, украинские дроны атаковали полевую взлетно-посадочную площадку в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполитовый технический осмотр.
Бровди проинформировал, что поражение произвели пилоты сводных экипажей 429-й отдельной бригады "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады в совместно разработанной операции с Центром специальных операций "А" 29 апреля на территории Воронежской области.
