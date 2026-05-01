Командувач СБС Бровді показав відео ураження 4 російських літаків у Челябінську

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили чотири російські літаки, зокрема, Су-57 та Су-34, на аеродромі «Шагол» у Челябінську в Російській Федерації.

“Мадяр” показав масштабну бавовну у Челябінську

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео.

Волелюбні Українські Птахи 1 ОЦ СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий аеродром «Шагол» в Челябінську, РФ.

За його словами, в результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних літаків: дві одиниці винищувачів Су-57, винищувача-бомбардувальника Су-34, одного літака невідомої модифікації.

Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км.

За його словами, кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.

Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 — 100–120 мільйонів доларів за одиницю.

Також, за словами Бровді, на супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57.