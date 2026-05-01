Командувач СБС Бровді показав відео ураження 4 російських літаків у Челябінську
Категорія
Події
Дата публікації

Сили безпілотних систем
Мадяр

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили чотири російські літаки, зокрема, Су-57 та Су-34, на аеродромі «Шагол» у Челябінську в Російській Федерації.

Головні тези:

  • Українські безпілотні системи здійснили успішне ураження чотирьох російських літаків на аеродромі “Шагол” у Челябінську.
  • Удар по винищувачам-бомбардувальникам Су-34 та винищувачам п'ятого покоління Су-57 має стратегічне значення для зменшення ударного потенціалу противника.

“Мадяр” показав масштабну бавовну у Челябінську

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео.

Волелюбні Українські Птахи 1 ОЦ СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий аеродром «Шагол» в Челябінську, РФ.

За його словами, в результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних літаків: дві одиниці винищувачів Су-57, винищувача-бомбардувальника Су-34, одного літака невідомої модифікації.

Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км.

За його словами, кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.

Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 — 100–120 мільйонів доларів за одиницю.

Також, за словами Бровді, на супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57.

Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені у інші, закриті частини аеродрому.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?