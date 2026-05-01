Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили четыре российских самолета, в частности, Су-57 и Су-34 на аэродроме «Шагол» в Челябинске в Российской Федерации.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины успешно поразили четыре российских самолета, в том числе Су-57 и Су-34 на аэродроме в Челябинске.
- Удар по истребителям Су-34 и Су-57 имеет стратегическое значение для уменьшения ударного потенциала противника и способен снизить риск для гражданского населения.
"Мадяр" показал масштабную бавовну в Челябинске
Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео.
По его словам, в результате спутниковой доразведки Генштабом подтверждено попадание по меньшей мере трех средств глубинного поражения с разными степенями повреждений следующих самолетов: две единицы истребителей Су-57, истребителя-бомбардировщика Су-34, одного самолета неизвестной модификации.
Охота многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способна нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км.
По его словам, каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО.
Су-57 как самый современный российский истребитель с технологиями пониженной заметности представляет особую угрозу для авиации и систем противовоздушной обороны.
Также, по словам Бровди, на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания самолетов, размещавшейся между самолетами Су-57.
После нанесения поражения разбитые самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома.
