Командующий СБС Бровди показал видео поражения 4 российских самолетов в Челябинске
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили четыре российских самолета, в частности, Су-57 и Су-34 на аэродроме «Шагол» в Челябинске в Российской Федерации.

"Мадяр" показал масштабную бавовну в Челябинске

Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео.

Свободолюбивые Украинские Птицы 1 ОЦ СБС 25 апреля 2026 г. нанесли визит вежливости на военный аэродром «Шагол» в Челябинске, РФ.

По его словам, в результате спутниковой доразведки Генштабом подтверждено попадание по меньшей мере трех средств глубинного поражения с разными степенями повреждений следующих самолетов: две единицы истребителей Су-57, истребителя-бомбардировщика Су-34, одного самолета неизвестной модификации.

Охота многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способна нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

По его словам, каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО.

Су-57 как самый современный российский истребитель с технологиями пониженной заметности представляет особую угрозу для авиации и систем противовоздушной обороны.

Примерная цена одного Су-34 составляет 35–50 миллионов долларов. Стоимость Су-57 — 100-120 миллионов долларов за единицу.

Также, по словам Бровди, на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания самолетов, размещавшейся между самолетами Су-57.

После нанесения поражения разбитые самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома.

