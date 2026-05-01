СБС поразили несколько российских истребителей Су-57 и Су-34

1 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешные удары по вражеским истребителям Су-57 и Су-34. Эти операции реализовали воины Сил беспилотных систем.

Как отметили в Генштабе ВСУ, 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ воины СБС ВСУ поразили сразу несколько истребителей Су-57.

Более того, враг также не смог уберечь свой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Украинские воины подчеркивают, что масштабы повреждений выясняются.

Цели находились на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины!

Более того, указано, что 1 мая Силы обороны Украины снова успешно атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода “Туапсинский” в Краснодарском крае, РФ.

Также под удары украинских воинов попали мощности НПЗ "Пермский" в Пермском крае. В этот раз поражена установка первичной переработки нефти АВТ-4.

Кроме того, новыми целями Сил обороны Украины стали: