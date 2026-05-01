СБС поразили несколько российских истребителей Су-57 и Су-34

1 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешные удары по вражеским истребителям Су-57 и Су-34. Эти операции реализовали воины Сил беспилотных систем.
Главные тезисы
- Российские истребители находились на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины.
- Также поражены НПЗ “Туапсинский” и “Пермский”, ЗРК Бук-М3 и склады оккупантов.
Атакованы российские самолеты Су-57 и Су-34 — что известно
Как отметили в Генштабе ВСУ, 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ воины СБС ВСУ поразили сразу несколько истребителей Су-57.
Более того, враг также не смог уберечь свой истребитель-бомбардировщик Су-34.
Украинские воины подчеркивают, что масштабы повреждений выясняются.
Более того, указано, что 1 мая Силы обороны Украины снова успешно атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода “Туапсинский” в Краснодарском крае, РФ.
Также под удары украинских воинов попали мощности НПЗ "Пермский" в Пермском крае. В этот раз поражена установка первичной переработки нефти АВТ-4.
Кроме того, новыми целями Сил обороны Украины стали:
зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в окрестностях Ольховатки, ВОТ Донецкой обл.;
склады боеприпасов неподалеку от Раздольного Донецкой области и населенного пункта Ровеньки на Луганщине;
склад материально-технических средств в окрестностях Мелитополя в Запорожье;
склад БпЛА в районе Дальнего Белгородской области РФ;
пункты управления БпЛА противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, населенных пунктов Шевченко и Воскресенка Донецкой области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Каиров Херсонской области.
