СБС поразили несколько российских истребителей Су-57 и Су-34
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
Читати українською

1 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешные удары по вражеским истребителям Су-57 и Су-34. Эти операции реализовали воины Сил беспилотных систем.

Главные тезисы

  • Российские истребители находились на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины.
  • Также поражены НПЗ “Туапсинский” и “Пермский”, ЗРК Бук-М3 и склады оккупантов.

Атакованы российские самолеты Су-57 и Су-34 — что известно

Как отметили в Генштабе ВСУ, 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ воины СБС ВСУ поразили сразу несколько истребителей Су-57.

Более того, враг также не смог уберечь свой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Украинские воины подчеркивают, что масштабы повреждений выясняются.

Цели находились на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины!

Более того, указано, что 1 мая Силы обороны Украины снова успешно атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода “Туапсинский” в Краснодарском крае, РФ.

Также под удары украинских воинов попали мощности НПЗ "Пермский" в Пермском крае. В этот раз поражена установка первичной переработки нефти АВТ-4.

Кроме того, новыми целями Сил обороны Украины стали:

  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в окрестностях Ольховатки, ВОТ Донецкой обл.;

  • склады боеприпасов неподалеку от Раздольного Донецкой области и населенного пункта Ровеньки на Луганщине;

  • склад материально-технических средств в окрестностях Мелитополя в Запорожье;

  • склад БпЛА в районе Дальнего Белгородской области РФ;

  • пункты управления БпЛА противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, населенных пунктов Шевченко и Воскресенка Донецкой области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Каиров Херсонской области.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?