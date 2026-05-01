ДШВ показали ликвидацию "псковских десантников" — видео
ДШВ показали ликвидацию "псковских десантников" — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Новый успешный удар ДШВ – как это было
7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины раскрыл детали нового успешного удара по центру населенного пункта Гришино Донецкой области. Эта атака позволила уничтожить еще одну группу российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Армия РФ делает все возможное, чтобы прорвать оборону в Гришином.
  • Однако Силам обороны удается срывать планы противника.

Новый успешный удар ДШВ — как это было

Украинские воины подтвердили, что благодаря их точному удару 15 «псковских десантников» похоронены в Гришино.

Противник продолжает давление на Гришино, пытаясь прорвать оборону и закрепиться в населенном пункте. В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания, — сказано в официальном заявлении воинов 7 корпус ДШВ.

Реагируя на ситуацию, украинские воины в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ проводят активную разведку.

Более того, регулярно происходят атаки на скоплением вражеских сил на этом участке фронта.

Так, недавно украинские войска нанесли точный авиаудар по скоплению живой силы противника в центральной части Гришиного.

По предварительным данным, ликвидировано по меньшей мере 15 оккупантов — военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии России, так называемых «псковских десантников». На видео — момент попадания по зданию, где находился противник:

