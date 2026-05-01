Россия массированно атакует Тернополь дронами

1 мая российские захватчики направляют свои ударные дроны в разные уголки Украины. Наибольшее количество зафиксировано над Тернополем, а также Киевской и Винницкой областями.

Россия снова атакует Украину дронами — что известно

Около 13:00 более 50 вражеских БПЛА находились в районе Тернопольской области. Некоторые из них в тот момент уже подлетали к городу.

Около 13:15 в Тернополе прогремели первые взрывы.

Дым поднимается над городом в результате попадания Шахеда, — сообщил Телеграм-канал "Тернополь — Труха".

В 13:40 стало известно, что российские шахеды направляются к местному аэропорту.

7 взрывов прогремело за последние несколько минут в Тернополе. Предварительно есть падение обломков, — сообщили местные СМИ в 13:46.

По предварительным данным, есть жертвы среди гражданских, однако власти города пока эту информацию не подтверждали.

Есть потерпевшие в Тернополе: поступают сообщения в скорую помощь. Часть бригад не может приехать в места из-за угрозы повторных ударов, — рассказывают журналисты.

Воздушные силы ВСУ в 14:10 сообщили, что российский БпЛА летит на Тернополь с востока.