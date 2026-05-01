Россия массированно атакует Тернополь дронами

1 мая российские захватчики направляют свои ударные дроны в разные уголки Украины. Наибольшее количество зафиксировано над Тернополем, а также Киевской и Винницкой областями.
Главные тезисы
- В Тернополе гремят громкие взрывы, над городом вздымается дым.
- Журналисты получили данные, что в городе есть потерпевшие.
Россия снова атакует Украину дронами — что известно
Около 13:00 более 50 вражеских БПЛА находились в районе Тернопольской области. Некоторые из них в тот момент уже подлетали к городу.
Около 13:15 в Тернополе прогремели первые взрывы.
В 13:40 стало известно, что российские шахеды направляются к местному аэропорту.
По предварительным данным, есть жертвы среди гражданских, однако власти города пока эту информацию не подтверждали.
Воздушные силы ВСУ в 14:10 сообщили, что российский БпЛА летит на Тернополь с востока.
Кроме того, вражеские дроны направляются к Виннице и Житомиру.
