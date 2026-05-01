Россия массированно атакует Тернополь дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова атакует Украину дронами — что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

1 мая российские захватчики направляют свои ударные дроны в разные уголки Украины. Наибольшее количество зафиксировано над Тернополем, а также Киевской и Винницкой областями.

Главные тезисы

  • В Тернополе гремят громкие взрывы, над городом вздымается дым.
  • Журналисты получили данные, что в городе есть потерпевшие.

Около 13:00 более 50 вражеских БПЛА находились в районе Тернопольской области. Некоторые из них в тот момент уже подлетали к городу.

Около 13:15 в Тернополе прогремели первые взрывы.

Дым поднимается над городом в результате попадания Шахеда, — сообщил Телеграм-канал "Тернополь — Труха".

В 13:40 стало известно, что российские шахеды направляются к местному аэропорту.

7 взрывов прогремело за последние несколько минут в Тернополе. Предварительно есть падение обломков, — сообщили местные СМИ в 13:46.

По предварительным данным, есть жертвы среди гражданских, однако власти города пока эту информацию не подтверждали.

Есть потерпевшие в Тернополе: поступают сообщения в скорую помощь. Часть бригад не может приехать в места из-за угрозы повторных ударов, — рассказывают журналисты.

Воздушные силы ВСУ в 14:10 сообщили, что российский БпЛА летит на Тернополь с востока.

Кроме того, вражеские дроны направляются к Виннице и Житомиру.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?