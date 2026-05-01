Росія масовано атакує Тернопіль дронами
Росія масовано атакує Тернопіль дронами

Росія масовано атакує Тернопіль дронами
Джерело:  online.ua

1 травня російські загарбники спрямовують свої ударні дроним в різні куточки України. Найбільша їхня кількість зафіксована над Тернополем, а також Київською та Вінницькою областями.

Головні тези:

  • У Тернополі гримлять гучні вибухи, над містом здіймається дим.
  • Журналісти отримали дані, що в місті є потерпілі.

Росія знову атакує Україну дронами — що відомо

Близько 13:00 понад 50 ворожих БПЛА знаходилися у районі Тернопільської області. Деякі з них у той момент уже підлітали до міста.

Близько 13:15 у Тернополі прогриміли перші вибухи.

Дим здіймається над містом внаслідок влучання Шахеда, — повідомив Телеграм-канал “Тернопіль — Труха”.

О 13:40 стало відомо, що російські шахеди прямують на місцевий аеропорт.

7 вибухів пролунало за останні декілька хвилин у Тернополі. Попередньо, є падіння уламків, — повідомили місцеві ЗМІ о 13:46.

За попередніми даними, є жертви серед цивільних, однак влада міста поки цю інформацію не підтверджувала.

Є потерпілі у Тернополі: надходять повідомлення у швидку допомогу. Частина бригад не може приїхати до місць через загрозу повторних ударів, — розповідають журналісти.

Повітряні сили ЗСУ о 14:10 повідомили, що російський БпЛА летить на Тернопіль зі сходу.

Окрім того, ворожі дрони прямують до Вінниці та Житомира.

