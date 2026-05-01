Росія масовано атакує Тернопіль дронами

1 травня російські загарбники спрямовують свої ударні дроним в різні куточки України. Найбільша їхня кількість зафіксована над Тернополем, а також Київською та Вінницькою областями.
Головні тези:
- У Тернополі гримлять гучні вибухи, над містом здіймається дим.
- Журналісти отримали дані, що в місті є потерпілі.
Росія знову атакує Україну дронами — що відомо
Близько 13:00 понад 50 ворожих БПЛА знаходилися у районі Тернопільської області. Деякі з них у той момент уже підлітали до міста.
Близько 13:15 у Тернополі прогриміли перші вибухи.
О 13:40 стало відомо, що російські шахеди прямують на місцевий аеропорт.
За попередніми даними, є жертви серед цивільних, однак влада міста поки цю інформацію не підтверджувала.
Повітряні сили ЗСУ о 14:10 повідомили, що російський БпЛА летить на Тернопіль зі сходу.
Окрім того, ворожі дрони прямують до Вінниці та Житомира.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-