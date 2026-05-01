ДШВ показали ліквідацію "псковських десантників" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Read in English

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розкрив деталі нового успішного удару по центру населеного пункту Гришине, що в Донецькій області. Ця атака дала можливість знищити ще одну групу російських загарбників.

  • Армія РФ робить все можливе, щоб прорвати оборону в Гришиному.
  • Однак Силам оборони вдається зривати плани ворога.

Українські воїни підтвердили, що завдяки їхньому влучному удару 15 «псковських десантників» — поховані у Гришиному.

Противник продовжує тиск на Гришине, намагаючись прорвати оборону та закріпитися в населеному пункті. У якості укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі, — йдеться в офіційній заяві воїнів 7 корпус ДШВ.

Реагуючи на ситуацію, що склалася, українські воїни у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ проводять активну розвідку.

Ба більше, регулярно відбуваються атаки на скупченням ворожих сил на цій ділянці фронту.

Так, нещодавано українські війська завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника у центральній частині Гришиного.

За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії рф, так званих «псковських десантників». На відео — момент влучання по будівлі, де перебував противник:

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?