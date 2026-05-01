ДШВ показали ліквідацію "псковських десантників" — відео

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розкрив деталі нового успішного удару по центру населеного пункту Гришине, що в Донецькій області. Ця атака дала можливість знищити ще одну групу російських загарбників.
Головні тези:
- Армія РФ робить все можливе, щоб прорвати оборону в Гришиному.
- Однак Силам оборони вдається зривати плани ворога.
Новий успішний удар ДШВ — як це було
Українські воїни підтвердили, що завдяки їхньому влучному удару 15 «псковських десантників» — поховані у Гришиному.
Реагуючи на ситуацію, що склалася, українські воїни у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ проводять активну розвідку.
Ба більше, регулярно відбуваються атаки на скупченням ворожих сил на цій ділянці фронту.
Так, нещодавано українські війська завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника у центральній частині Гришиного.
