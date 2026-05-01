СБС уразили кілька російських винищувачів Су-57 та Су-34
СБС уразили кілька російських винищувачів Су-57 та Су-34

Генштаб ЗСУ
Атаковано російські літаки Су-57 та Су-34 - що відомо

1 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив успішні удари по ворожих винищувачах  Су-57 та Су-34. Ці операції реалізували воїни Сил безпілотних систем.

Головні тези:

  • Російські винищувачі знаходились на відстані близько 1700 км від держкордону України.
  • Також уражено НПЗ “Туапсинський” і “Пермський”, ЗРК “Бук-М3” та склади окупантів.

Атаковано російські літаки Су-57 та Су-34 — що відомо

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ воїни СБС ЗСУ уразили одразу кілька винищувачів Су-57.

Ба більше, ворог також не зміг вберегти свій винищувач-бомбардувальник Су-34.

Українські воїни наголошують, що масштаби пошкоджень наразі з’ясовуються.

Цілі знаходились на відстані близько 1700 км від держкордону України!

Ба більше, вказано, що 1 травня Сили оборони України знову успішно атакували інфраструктуру нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї, РФ.

Також під удари українських воїнів потрапили потужності НПЗ “Пермський” у Пермському краї. Цього разу уражена установка первинної переробки нафти АВТ-4.

Окрім того, новими цілями Сил оборони України стали:

  • зенітний ракетний комплекс “Бук-М3” в околицях Ольховатки, ТОТ Донецької обл.;

  • склади боєприпасів неподалік Роздольного Донецької області та населеного пункту Ровеньки на Луганщині;

  • склад матеріально-технічних засобів в околицях Мелітополя на Запоріжжі;

  • склад БпЛА в районі Дальнього Бєлгородської області рф;

  • пункти управління БпЛА противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, населених пунктів Шевченко та Воскресенка на Донеччині, а також командно-спостережний пункт в районі Каїрів Херсонської області.

