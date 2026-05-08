СБС поразили нефтебазу, два ЗРК и узлы связи армии РФ — видео

Операторы группировки Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", "Тунгуска", нефтебазу, узлы связи и другие ключевые объекты российских захватчиков в Брянской области РФ и на временно захваченных россиянами территориях в Донецкой области.
Главные тезисы
- Операторы ССС атаковали ключевые объекты армии РФ, включая ЗРК и нефтебазу.
- Боевые удары были проведены в Брянской, Запорожской и Луганской областях.
- Украинские пилоты успешно поразили зенитные ракетные комплексы Тор-М2 и Тунгуска, а также инфраструктуру захватчиков.
СБС поразили ряд стратегических военных объектов РФ
В Запорожской области бойцы Первого отдельного центра уничтожили ЗРК "Тор-М2". Кроме того, операторы поразили железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и пункт временной дислокации российских захватчиков в Луганской области.
В Луганской области пилоты пограничного подразделения Феникс нанесли впечатления объектам газовой инфраструктуры российских захватчиков.
На территории РФ в Брянской области бойцы 413 полка «Рейд» поразили ЗРГК «Тунгуска».
В Запорожской области пилоты 412-й бригады Nemesis поразили башню связи и два коммуникационных узла.
Операции проведены во содействии с Центром глубинных поражений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-