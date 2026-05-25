СБС здійснили низку уражень військових цілей на ТОТ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБС здійснили низку уражень військових цілей на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем
СБС
Read in English

Сили безпілотних систем здійснили низку глибинних уражень по ключових цілях противника, серед яких пускова установка ЗРК С-300, РЛС 9С19 «Імбир», склади БП та МТЗ, залізничні цистерни з ПММ та інші об’єкти.

Головні тези:

  • Українські Збройні сили здійснили успішні ураження військових об'єктів на Донбасі, серед яких пускова установка ЗРК С-300 та інші ключові цілі противника.
  • ЗСУ використали сили безпілотних систем для проведення глибинних уражень, які значно знизили бойові можливості противника.

СБС уразили важливі військові об’єкти на ТОТ

Детальніше про операції:

  • 414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила РЛС 9С19 «Імбир» у Донецькій області. Спеціалізована радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС С-300В. Призначена для виявлення балістичних та аеродинамічних цілей на великих дистанціях. Є рідкісним і високовартісним елементом системи протиповітряної оборони противника.

  • 414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила пускову установку ЗРК С-300 у Донецькій області

  • 1-й окремий центр уразив залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій області

  • ⁠414-та бригада «Птахи Мадяра» знищила розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР» — один із найбільших БпЛА російської армії

  • ⁠413-й полк «Рейд» уразив склад матеріально-технічного забезпечення противника у Донецькій області

  • 414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника у Донецькій області

  • ⁠414-та бригада «Птахи Мадяра» знищила польовий артилерійський склад противника у Донецькій області

  • 1-й окремий центр уразив тимчасовий пункт дислокації та пункт технічного обслуговування противника у Донецькій області

  • 412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі противника у Запорізькій області

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид. Протягом 1–24 травня було уражено 23 елементи ППО противника, що безпосередньо знижує його спроможності виявляти та перехоплювати повітряні цілі.

Водночас системний вплив на логістику та управління противника порушує постачання, координацію підрозділів і темпи відновлення його бойових спроможностей.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео
Сили безпілотних систем
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС показали знищення низки військових об'єктів РФ на ТОТ — відео
Сили безпілотних систем
РЛС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та СБС показали знищення логістики й бази армії РФ на Луганщині — відео
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?