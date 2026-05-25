СБС здійснили низку уражень військових цілей на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем здійснили низку глибинних уражень по ключових цілях противника, серед яких пускова установка ЗРК С-300, РЛС 9С19 «Імбир», склади БП та МТЗ, залізничні цистерни з ПММ та інші об’єкти.
Головні тези:
- Українські Збройні сили здійснили успішні ураження військових об'єктів на Донбасі, серед яких пускова установка ЗРК С-300 та інші ключові цілі противника.
- ЗСУ використали сили безпілотних систем для проведення глибинних уражень, які значно знизили бойові можливості противника.
СБС уразили важливі військові об’єкти на ТОТ
Детальніше про операції:
414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила РЛС 9С19 «Імбир» у Донецькій області. Спеціалізована радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС С-300В. Призначена для виявлення балістичних та аеродинамічних цілей на великих дистанціях. Є рідкісним і високовартісним елементом системи протиповітряної оборони противника.
414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила пускову установку ЗРК С-300 у Донецькій області
1-й окремий центр уразив залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій області
414-та бригада «Птахи Мадяра» знищила розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР» — один із найбільших БпЛА російської армії
413-й полк «Рейд» уразив склад матеріально-технічного забезпечення противника у Донецькій області
414-та бригада «Птахи Мадяра» уразила склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника у Донецькій області
414-та бригада «Птахи Мадяра» знищила польовий артилерійський склад противника у Донецькій області
1-й окремий центр уразив тимчасовий пункт дислокації та пункт технічного обслуговування противника у Донецькій області
412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі противника у Запорізькій області
Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид. Протягом 1–24 травня було уражено 23 елементи ППО противника, що безпосередньо знижує його спроможності виявляти та перехоплювати повітряні цілі.
