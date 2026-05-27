СБС произвели ряд поражений ключевых военных целей РФ на ВОТ — видео
Силы беспилотных систем произвели ряд поражений по ключевым целям российской армии на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Новая "бавовна" на ВОТ от СБС

Об этом СБС сообщили в Facebook и обнародовали видео боевой работы.

Среди пораженных вражеских военных объектов, в частности, радиолокационная станция «Небо-СВ», командно-штабная машина комплекса ЗРК «Бук-М2», тягач из состава ЗРК С-350 «Витязь», склады материально-технического обеспечения, временный пункт дислокации и логистические объекты.

  • 1-й отдельный центр поразил РЛС "Небо-СВ" в Луганской области. Радиолокационная станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом системы противовоздушной обороны врага.

  • 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Командно-штабные машины обеспечивают управление и координацию работы подразделений ПВО русских захватчиков.

  • Кроме того, 1-й отдельный центр поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Такие машины используются для транспортировки и обеспечения работы современных элементов зенитных ракетных комплексов врага.

  • 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахів Мадяра" поразил состав материально-технического обеспечения российской армии в Луганской области.

  • Также 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразил состав МТЗ и временный пункт дислокации россиян в Луганской области.

  • 1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации армии РФ в Донецкой области.

  • 414 бригада "Птахи Мадяра" и 412 бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

Как отмечалось, операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.

