СБС произвели ряд поражений ключевых военных целей РФ на ВОТ — видео

Силы беспилотных систем произвели ряд поражений по ключевым целям российской армии на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем произвели успешные поражения по ключевым объектам российской армии в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
- Были уничтожены радиолокационная станция, командно-штабные машины и логистические центры врага.
Новая "бавовна" на ВОТ от СБС
Об этом СБС сообщили в Facebook и обнародовали видео боевой работы.
Среди пораженных вражеских военных объектов, в частности, радиолокационная станция «Небо-СВ», командно-штабная машина комплекса ЗРК «Бук-М2», тягач из состава ЗРК С-350 «Витязь», склады материально-технического обеспечения, временный пункт дислокации и логистические объекты.
1-й отдельный центр поразил РЛС "Небо-СВ" в Луганской области. Радиолокационная станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом системы противовоздушной обороны врага.
9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Командно-штабные машины обеспечивают управление и координацию работы подразделений ПВО русских захватчиков.
Кроме того, 1-й отдельный центр поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Такие машины используются для транспортировки и обеспечения работы современных элементов зенитных ракетных комплексов врага.
9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахів Мадяра" поразил состав материально-технического обеспечения российской армии в Луганской области.
Также 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразил состав МТЗ и временный пункт дислокации россиян в Луганской области.
1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации армии РФ в Донецкой области.
414 бригада "Птахи Мадяра" и 412 бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.
Как отмечалось, операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.
