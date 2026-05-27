СБС здійснили низку уражень ключових військових цілей РФ на ТОТ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБС здійснили низку уражень ключових військових цілей РФ на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем
Бук

Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Головні тези:

  • СБС здійснили успішні ураження по ключовим об'єктам російської армії на тимчасово захоплених територіях.
  • У результаті атак були знищені такі важливі об'єкти, як радіолокаційна станція, командно-штабні машини та логістичні центри ворога.

Нова “бавовна” на ТОТ від СБС

Про це СБС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.

Серед уражених ворожих військових обʼєктів, зокрема радіолокаційна станція «Небо-СВ», командно-штабна машина комплексу ЗРК «Бук-М2», тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь», склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасовий пункт дислокації та логістичні об’єкти.

  • 1-й окремий центр уразив РЛС «Небо-СВ» у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони ворога.

  • 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищив командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Командно-штабні машини забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО російських загарбників.

  • Крім того, 1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь» у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів ворога.

  • 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад матеріально-технічного забезпечення російської армії в Луганській області.

  • Також 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад МТЗ та тимчасовий пункт дислокації росіян у Луганській області.

  • 1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком «Рейд» уразив тимчасовий пункт дислокації армії РФ у Донецькій області.

  • 414-та бригада «Птахи Мадяра» та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Як зазначається, операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС показали знищення низки військових об'єктів РФ на ТОТ — відео
Сили безпілотних систем
РЛС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та СБС показали знищення логістики й бази армії РФ на Луганщині — відео
СБУ
СБУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС здійснили низку уражень військових цілей на ТОТ — відео
Сили безпілотних систем
СБС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?