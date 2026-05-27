СБС здійснили низку уражень ключових військових цілей РФ на ТОТ — відео

Про це СБС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.

Серед уражених ворожих військових обʼєктів, зокрема радіолокаційна станція «Небо-СВ», командно-штабна машина комплексу ЗРК «Бук-М2», тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь», склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасовий пункт дислокації та логістичні об’єкти.

1-й окремий центр уразив РЛС «Небо-СВ» у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони ворога.

9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищив командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Командно-штабні машини забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО російських загарбників.

Крім того, 1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь» у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів ворога.

9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад матеріально-технічного забезпечення російської армії в Луганській області.

Також 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад МТЗ та тимчасовий пункт дислокації росіян у Луганській області.

1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком «Рейд» уразив тимчасовий пункт дислокації армії РФ у Донецькій області.