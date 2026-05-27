СБС здійснили низку уражень ключових військових цілей РФ на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.
Головні тези:
- СБС здійснили успішні ураження по ключовим об'єктам російської армії на тимчасово захоплених територіях.
- У результаті атак були знищені такі важливі об'єкти, як радіолокаційна станція, командно-штабні машини та логістичні центри ворога.
Нова “бавовна” на ТОТ від СБС
Про це СБС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.
Серед уражених ворожих військових обʼєктів, зокрема радіолокаційна станція «Небо-СВ», командно-штабна машина комплексу ЗРК «Бук-М2», тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь», склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасовий пункт дислокації та логістичні об’єкти.
1-й окремий центр уразив РЛС «Небо-СВ» у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони ворога.
9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищив командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Командно-штабні машини забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО російських загарбників.
Крім того, 1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь» у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів ворога.
9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад матеріально-технічного забезпечення російської армії в Луганській області.
Також 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив склад МТЗ та тимчасовий пункт дислокації росіян у Луганській області.
1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком «Рейд» уразив тимчасовий пункт дислокації армії РФ у Донецькій області.
414-та бригада «Птахи Мадяра» та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.
Як зазначається, операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-