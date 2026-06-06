Строил "линию Суровикина". СБС поразили инженерный полк РФ в Донецкой области — видео
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Украина
Дата публикации

Строил "линию Суровикина". СБС поразили инженерный полк РФ в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
дрон
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Силы беспилотных систем поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии Российской Федерации, обустраивавший и минировавший так называемую «линию Суровикина».

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем Украины нанесли успешные удары по пункту инженерного полка РФ на оккупированной территории в Донецкой области.
  • Проведенные операции поражения логистических объектов и газового хранилища существенно ослабили способность врага к маневру и обеспечению подразделений.

СБС поразили инженерный полк РФ на оккупированной Донбассе

В Донецкой области операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадяра», 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка «Рейд» поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного. Пионерское.

В СБС отметили, что это подразделение врага привлекалось к минированию и обустройству так называемой линии Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях, выполнял инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.

В Донецкой области операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовиков россиян. Операторы Отряда «13» 414-й бригады СБС «Птицы Мадяра» поразили логистические объекты врага. Операторы 20-й бригады К-2 поразили газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения нужд русской армии.

Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.

В ССС подчеркнули, что поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность врага к маневру, обеспечение подразделений и поддержание интенсивности боевых действий. Ответственность за военные преступления и участие в агрессии против Украины неотвратима.

Найдем каждого, — отметил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

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