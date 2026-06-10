СБС уразили російських цілей за рік на майже 40 млрд дол — Зеленський

За рік після створення Сил безпілотних систем (СБС) уражено російських цілей різного рівня на майже 40 млрд дол.
Головні тези:
- Силами безпілотних систем українці вразили російські цілі на понад 40 млрд доларів протягом року.
- Створення українських СБС дало можливість більш ефективно відстоювати себе від агресії.
Зеленський назвав досягнення СБС за рік після створення
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коментуючи Указ про створення 11 червня Дня Сил безпілотних систем ЗСУ.
За словами Зеленського, відтепер 11 червня буде днем поваги і вдячності Силам безпілотних систем.
Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну — можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.
Він наголосив, що цими днями Силам безпілотних систем особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів.
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