СБС уразили російських цілей за рік на майже 40 млрд дол — Зеленський

За рік після створення Сил безпілотних систем (СБС) уражено російських цілей різного рівня на майже 40 млрд дол.

Зеленський назвав досягнення СБС за рік після створення

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коментуючи Указ про створення 11 червня Дня Сил безпілотних систем ЗСУ.

Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 млрд дол. Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, відтепер 11 червня буде днем поваги і вдячності Силам безпілотних систем.

Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну — можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.

Він наголосив, що цими днями Силам безпілотних систем особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів.