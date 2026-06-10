СБС поразили российских целей за год почти на 40 млрд долл — Зеленский

Через год после создания Сил беспилотных систем (СБС) поражены российские цели разного уровня почти на 40 млрд дол.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем Украины смогли поразить российские цели на почти 40 млрд долларов всего за год.
- Создание украинских СБС дало возможность более эффективно защищаться от агрессии и предоставило новые возможности ведения войны.
Зеленский назвал достижение ССС через год после создания
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, комментируя Указ о создании 11 июня Дня сил беспилотных систем ВСУ.
По словам Зеленского, теперь 11 июня будет днем уважения и благодарности Силам беспилотных систем.
Впервые в мире именно в Украине мы создали такой род сил, максимально СБС развиваем, и именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, своей креативности и смелости мы можем изменять войну — можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне трудно достижимы и требовали бешеного расходования ресурсов.
Он подчеркнул, что на днях Силам беспилотных систем особенно благодарны за мидлстрайки: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна украинским дронам.
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