СБС поразили российских целей за год почти на 40 млрд долл — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили российских целей за год почти на 40 млрд долл — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Через год после создания Сил беспилотных систем (СБС) поражены российские цели разного уровня почти на 40 млрд дол.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем Украины смогли поразить российские цели на почти 40 млрд долларов всего за год.
  • Создание украинских СБС дало возможность более эффективно защищаться от агрессии и предоставило новые возможности ведения войны.

Зеленский назвал достижение ССС через год после создания

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, комментируя Указ о создании 11 июня Дня сил беспилотных систем ВСУ.

Только через год после создания группировки СБС уже поражены российские цели разного уровня на почти 40 млрд дол. Самое важное, что это разные типы поражений и каждое придает нам возможность беречь жизнь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, теперь 11 июня будет днем уважения и благодарности Силам беспилотных систем.

Впервые в мире именно в Украине мы создали такой род сил, максимально СБС развиваем, и именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, своей креативности и смелости мы можем изменять войну — можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне трудно достижимы и требовали бешеного расходования ресурсов.

Он подчеркнул, что на днях Силам беспилотных систем особенно благодарны за мидлстрайки: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна украинским дронам.

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