СБС поразили полигон оккупантов на ТОТ Запорожской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили полигон оккупантов на ТОТ Запорожской области — видео

Силы беспилотных систем
бавовна
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Пилоты 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями СБС нанесли поражение по военной инфраструктуре армии РФ и сосредоточению личного состава на полигоне "Восточный".

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями СБС атаковали полигон “Восточный” в Запорожской области, используемый оккупантами для подготовки маршевого пополнения.
  • Эффективное взаимодействие пилотов 413-го полка “Рейд” и других подразделений СБС привело к точному поражению военной инфраструктуры армии РФ на территории Запорожской области.

Новая "бавовна" на ТОТ Запорожской области

Об этом полк сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео.

Этот объект расположен на побережье Азовского моря у села Новопетровка Бердянского района во временно захваченной Запорожской области. Он один из полигонов, на котором захватчики ускоренно готовят маршевое пополнение для штурмов.

Отдельно пилоты обратили внимание на искусное попадание по расчету ПЗРК, неудачно пытавшегося отразить атаку украинских дронов.

Это подчеркивает точность удара, которую обеспечивают мидлстрайк-средства от отечественного производителя Fire Point.

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