СБС поразили полигон оккупантов на ТОТ Запорожской области — видео

Пилоты 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями СБС нанесли поражение по военной инфраструктуре армии РФ и сосредоточению личного состава на полигоне "Восточный".
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями СБС атаковали полигон “Восточный” в Запорожской области, используемый оккупантами для подготовки маршевого пополнения.
- Эффективное взаимодействие пилотов 413-го полка “Рейд” и других подразделений СБС привело к точному поражению военной инфраструктуры армии РФ на территории Запорожской области.
Новая "бавовна" на ТОТ Запорожской области
Об этом полк сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео.
Отдельно пилоты обратили внимание на искусное попадание по расчету ПЗРК, неудачно пытавшегося отразить атаку украинских дронов.
Это подчеркивает точность удара, которую обеспечивают мидлстрайк-средства от отечественного производителя Fire Point.
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