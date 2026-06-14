Керівництво Чорноморського флоту РФ тікає з Криму — партизани
Категорія
Україна
Дата публікації

Керівництво Чорноморського флоту РФ тікає з Криму — партизани

ЧФ РФ накрила хвиля паніки через дії України
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Джерело:  АТЕШ

Згідно з даними партизанського руху “АТЕШ”, у штабних структурах Чорноморського флоту РФ уже активно розробляються сценарії передислокації решти органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська.

Головні тези:

  • Протягом наступних місяців ситуація в Криму для окупантів може лише погіршуватися.
  • Загарбники вже почали перевозити свою рідню та майню в Росію.

ЧФ РФ накрила хвиля паніки через дії України

Ключову роль у різкій зміні настроїв окупантів у Криму відіграв саме удар СОУ по штабу авіації Чорноморського флоту РФ — він стався 27 травня.

Також ворожі сили більше не збираються ігнорувати той факт, що Україна активно знищує російську логістику між півостровом та Херсонщиною.

Від своїх інсайдерів партизани дізналися, що частина офіцерів вже займається практичними питаннями переїзду — навіть без офіційних вказівок з Кремля.

Вони не лише перевозять свої родини, а й також позбавляються майна, яке не вдасться взяти з собою. Ба більше, вже стартували процеси облаштування загарбників на новому місці — в Новоросійську.

У керівництві флоту настрої пригнічені — ті, хто реально розуміє, що відбувається, вважають за краще не зволікати. Перенесення органів управління — логічний наслідок систематичного тиску на інфраструктуру флоту в Криму. Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням, — пояснюють партизани.

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