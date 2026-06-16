Сили оборони рознесли 6 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 15 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували шість районів зосередження живої сили та шість пунктів управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1574 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 228 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 16 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 385 420 (+1 230) осіб
танків — 12 026 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 768 (+5) од.
артилерійських систем — 44 118 (+36) од.
РСЗВ — 1 872 (+2) од.
засобів ППО — 1 427 (+7) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 667 (+3) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 353 541 (+2 062) од.
крилатих ракет — 4 783 (+50) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 107 508 (+417) од.
спеціальної техніки — 4 300 (+4) од.
Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.
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