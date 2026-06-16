Сили оборони рознесли 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони рознесли 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 16 червня 2026 року

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 15 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували шість районів зосередження живої сили та шість пунктів управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1574 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 228 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 16 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 385 420 (+1 230) осіб

  • танків — 12 026 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 768 (+5) од.

  • артилерійських систем — 44 118 (+36) од.

  • РСЗВ — 1 872 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 427 (+7) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 667 (+3) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 353 541 (+2 062) од.

  • крилатих ракет — 4 783 (+50) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 107 508 (+417) од.

  • спеціальної техніки — 4 300 (+4) од.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.

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