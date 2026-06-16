Стармер приказал поставлять обогащенный уран для украинских АЭС

16 июня британский лидер Кир Стармер объявил о новых санкциях против России и расширении энергетической поддержки Украины. Это произошло во время саммита G7 во Франции.

Великобритания будет поставлять обогащенный уран для украинских АЭС

Кир Стармер четко дал понять, что его страна готова поддерживать украинскую энергетику в течение следующих двух лет.

Что важно понимать, теперь это будет происходить путем снабжения ядерным топливом.

Более того, официальный Лондон также готовит новый пакет санкций, которые будут нацелены на ослабление путинской военной машины.

Новые решения Великобритании должны усилить безопасность Украины и всей Европы.

Так, стало известно, что британская компания Urenco будет поставлять ядерное топливо для украинского предприятия "Энергоатом" по соглашению на сумму 280 млн долларов.

Следует обратить внимание на то, что этот шаг имеет критическое значение для страны, ведь именно атомные станции генерируют более половины всего электричества в Украине.