Британия ослабила нефтяные санкции против России на неопределенный срок

Правительство Британии применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Британия ослабила нефтяные санкции против РФ

Исключение из санкций вступает в силу в среду и отражает усиленную обеспокоенность поставками определенных видов топлива через блокаду Ормузского пролива с начала войны между США, Израилем и Ираном.

Отмечается, что лицензия разрешает импорт на неопределенный срок и будет периодически пересматриваться британским правительством.

Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, производимых в третьих странах из российской сырой нефти, в октябре прошлого года, пытаясь усилить финансовое давление на Москву.

Об этом решении стало известно после того, как Соединенные Штаты 18 мая объявили о временном продлении ослабления санкций на застрявшую в море российскую нефть, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против находящейся в танкерах российской нефти. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.