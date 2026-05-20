Британия ослабила нефтяные санкции против России на неопределенный срок
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия ослабила нефтяные санкции против России на неопределенный срок

Британия
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Правительство Британии применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Главные тезисы

  • Британия применила исключение из санкций против России, разрешив импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти в третьи страны.
  • Решение об ослаблении санкций обусловлено озабоченностью из-за блокады Ормузского пролива и усилением финансового давления на Москву.

Британия ослабила нефтяные санкции против РФ

Исключение из санкций вступает в силу в среду и отражает усиленную обеспокоенность поставками определенных видов топлива через блокаду Ормузского пролива с начала войны между США, Израилем и Ираном.

Отмечается, что лицензия разрешает импорт на неопределенный срок и будет периодически пересматриваться британским правительством.

Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, производимых в третьих странах из российской сырой нефти, в октябре прошлого года, пытаясь усилить финансовое давление на Москву.

Об этом решении стало известно после того, как Соединенные Штаты 18 мая объявили о временном продлении ослабления санкций на застрявшую в море российскую нефть, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против находящейся в танкерах российской нефти. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 19 мая раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций по продаже российской нефти.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия пропустила около 100 "теневых судов" РФ всего за один месяц
Стармер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ограничивает способность России вербовать мигрантов на войну
Правительство Великобритании
Зеленский и Стармер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Похищение Россией украинских детей — Британия ввела новые санкции
Правительство Великобритании
Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?