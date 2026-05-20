Британия ослабила нефтяные санкции против России на неопределенный срок

Правительство Британии применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.
Главные тезисы
- Британия применила исключение из санкций против России, разрешив импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти в третьи страны.
- Решение об ослаблении санкций обусловлено озабоченностью из-за блокады Ормузского пролива и усилением финансового давления на Москву.
Британия ослабила нефтяные санкции против РФ
Исключение из санкций вступает в силу в среду и отражает усиленную обеспокоенность поставками определенных видов топлива через блокаду Ормузского пролива с начала войны между США, Израилем и Ираном.
Отмечается, что лицензия разрешает импорт на неопределенный срок и будет периодически пересматриваться британским правительством.
Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, производимых в третьих странах из российской сырой нефти, в октябре прошлого года, пытаясь усилить финансовое давление на Москву.
Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против находящейся в танкерах российской нефти. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 19 мая раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций по продаже российской нефти.
