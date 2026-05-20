Британія послабила нафтові санкції проти Росії на невизначений термін
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія послабила нафтові санкції проти Росії на невизначений термін

Британія
Read in English
Джерело:  Sky News

Уряд Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Головні тези:

  • Британія відкрила виняток із санкцій проти Росії, дозволяючи імпорт нафтопродуктів із російської сирої нафти в треті країни.
  • Рішення про послаблення санкцій обумовлене стурбованістю через блокаду Ормузької протоки та посиленням фінансового тиску на Москву.

Британія послабила нафтові санкції проти РФ

Виняток із санкцій набуває чинності в середу та відображає посилену стурбованість щодо поставок певних видів палива через блокаду Ормузької протоки від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Зазначається, що ліцензія дозволяє імпорт на невизначений термін і буде періодично переглядатися британським урядом.

Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської сирої нафти, у жовтні минулого року, намагаючись посилити фінансовий тиск на Москву.

Про це рішення стало відомо після того, як Сполучені Штати 18 травня оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс 19 травня розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія пропустила близько 100 "тіньових суден" РФ лише за один місяць
Стармер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія обмежує здатність Росії вербувати мігрантів на війну
Уряд Великої Британії
Зеленський і Стармер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Викрадення Росією українських дітей — Британія запровадила нові санкції
Уряд Великої Британії
Британія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?