Британія послабила нафтові санкції проти Росії на невизначений термін

Уряд Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.
Головні тези:
- Британія відкрила виняток із санкцій проти Росії, дозволяючи імпорт нафтопродуктів із російської сирої нафти в треті країни.
- Рішення про послаблення санкцій обумовлене стурбованістю через блокаду Ормузької протоки та посиленням фінансового тиску на Москву.
Британія послабила нафтові санкції проти РФ
Виняток із санкцій набуває чинності в середу та відображає посилену стурбованість щодо поставок певних видів палива через блокаду Ормузької протоки від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.
Зазначається, що ліцензія дозволяє імпорт на невизначений термін і буде періодично переглядатися британським урядом.
Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської сирої нафти, у жовтні минулого року, намагаючись посилити фінансовий тиск на Москву.
Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс 19 травня розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-