Британія послабила нафтові санкції проти Росії на невизначений термін

Уряд Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Виняток із санкцій набуває чинності в середу та відображає посилену стурбованість щодо поставок певних видів палива через блокаду Ормузької протоки від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Зазначається, що ліцензія дозволяє імпорт на невизначений термін і буде періодично переглядатися британським урядом.

Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської сирої нафти, у жовтні минулого року, намагаючись посилити фінансовий тиск на Москву.

Про це рішення стало відомо після того, як Сполучені Штати 18 травня оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.