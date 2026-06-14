Британия впервые показала перехват российского танкера — видео

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что произошел перехват судна SMYRTOS, который является частью российского "теневого флота". Эта операция происходила в проливе Ла-Манш.

Британия провела первую самостоятельную операцию против "теневого флота" РФ

Британское оборонное ведомство сообщило, что все произошло утром 14 июня.

В процесс перехвата были вовлечены бойцы Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Совместными усилиями они взяли на абордаж танкер SMYRTOS в проливе Ла-Манш.

В общей сложности на все эти процессы было потрачено 6 часов. Операция проходила с привлечением самолетов из Морской авиационной группы (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолетом RAF P-8, а также с кораблями HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY.

Танкер "теневого флота" РФ будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и рисков безопасности. Мероприятия касательно этого судна в территориальных водах Великобритании были проведены в соответствии с национальным и международным правом, — добавили в Минобороны. Поделиться

В ведомстве отметили, что их операция стала еще одним ударом по режиму Путина, чтобы остановить захватническую войну против Украины.