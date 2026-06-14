Британия впервые показала перехват российского танкера — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Британия впервые показала перехват российского танкера — видео

Минобороны Британии
Британия провела первую самостоятельную операцию против "теневого флота" РФ
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Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что произошел перехват судна SMYRTOS, который является частью российского "теневого флота". Эта операция происходила в проливе Ла-Манш.

Главные тезисы

  • Судно смогли успешно взять на абордаж, вся операция продолжалась 6 часов.
  • Официальный Лондон подчеркнул, что все это было сделано, чтобы остановить войну России против Украины.

Британия провела первую самостоятельную операцию против "теневого флота" РФ

Британское оборонное ведомство сообщило, что все произошло утром 14 июня.

В процесс перехвата были вовлечены бойцы Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Совместными усилиями они взяли на абордаж танкер SMYRTOS в проливе Ла-Манш.

В общей сложности на все эти процессы было потрачено 6 часов. Операция проходила с привлечением самолетов из Морской авиационной группы (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолетом RAF P-8, а также с кораблями HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY.

Танкер "теневого флота" РФ будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и рисков безопасности. Мероприятия касательно этого судна в территориальных водах Великобритании были проведены в соответствии с национальным и международным правом, — добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что их операция стала еще одним ударом по режиму Путина, чтобы остановить захватническую войну против Украины.

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