Франция задержала в Атлантике подсанкционный танкер Tagor — следовал из России

Французские военно-морские силы задержали в Атлантическом океане находящийся под международными санкциями нефтяной танкер Tagor и направлявшийся из России.
Главные тезисы
- Франция задержала подсанкционный танкер Tagor, нарушающий международные санкции и морское право, следовавший из России.
- Президент Франции выразил поддержку операции задержания и подчеркнул необходимость соблюдения международных норм в морском пространстве.
Французские ВМС задержали подсанкционный танкер теневого флота РФ
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
По его словам, операцию провели в Атлантике, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в том числе Великобритании, и «в строгом соответствии с морским правом».
Макрон также отметил, что суда, не соблюдающие базовые правила мореходства, представляют угрозу не только для санкционного режима, но и для окружающей среды и безопасности всех участников морского движения.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE
По данным санкционных реестров, танкер Tagor имеет номер IMO 9282481. Судно находится под санкциями США с июля 2025 года, ЕС — с октября 2025 года, а также Великобритании — с февраля текущего года.
