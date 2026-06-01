Франция задержала в Атлантике подсанкционный танкер Tagor — следовал из России
Категория
Мир
Дата публикации

Франция задержала в Атлантике подсанкционный танкер Tagor — следовал из России

Emmanuel Macron
танкер
Read in English
Читати українською

Французские военно-морские силы задержали в Атлантическом океане находящийся под международными санкциями нефтяной танкер Tagor и направлявшийся из России.

Главные тезисы

  • Франция задержала подсанкционный танкер Tagor, нарушающий международные санкции и морское право, следовавший из России.
  • Президент Франции выразил поддержку операции задержания и подчеркнул необходимость соблюдения международных норм в морском пространстве.

Французские ВМС задержали подсанкционный танкер теневого флота РФ

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Вчера утром Национальный флот Франции задержал еще один нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и направлявшийся из России — Tagor. Наша решительность остается постоянной и полной.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По его словам, операцию провели в Атлантике, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в том числе Великобритании, и «в строгом соответствии с морским правом».

Неприемлемо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Макрон также отметил, что суда, не соблюдающие базовые правила мореходства, представляют угрозу не только для санкционного режима, но и для окружающей среды и безопасности всех участников морского движения.

По данным санкционных реестров, танкер Tagor имеет номер IMO 9282481. Судно находится под санкциями США с июля 2025 года, ЕС — с октября 2025 года, а также Великобритании — с февраля текущего года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция лидирует в Европе по объемам импорта российского СПГ
СПГ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Франция готова работать касательно антибаллистики — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Они ничего не выиграют". Франция пригрозила Китаю из-за уничтожения промышленности
Франция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?