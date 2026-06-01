Франция задержала в Атлантике подсанкционный танкер Tagor — следовал из России

Французские военно-морские силы задержали в Атлантическом океане находящийся под международными санкциями нефтяной танкер Tagor и направлявшийся из России.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Вчера утром Национальный флот Франции задержал еще один нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и направлявшийся из России — Tagor. Наша решительность остается постоянной и полной. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, операцию провели в Атлантике, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в том числе Великобритании, и «в строгом соответствии с морским правом».

Неприемлемо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Макрон также отметил, что суда, не соблюдающие базовые правила мореходства, представляют угрозу не только для санкционного режима, но и для окружающей среды и безопасности всех участников морского движения.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



