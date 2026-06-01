Франція затримала в Атлантиці підсанкційний танкер Tagor — прямував з Росії

Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.
Головні тези:
- Французькі військово-морські сили затримали танкер Tagor, який порушував міжнародні санкції та морське право прямуючи з Росії.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав операцію затримання і наголосив на важливості дотримання міжнародних норм у морському просторі.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.
За його словами, операцію провели в Атлантиці, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і «в суворій відповідності до морського права».
Макрон також зазначив, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE
За даними санкційних реєстрів, танкер Tagor має номер IMO 9282481. Судно перебуває під санкціями США з липня 2025 року, ЄС - з жовтня 2025 року, а також Великої Британії - з лютого поточного року.
