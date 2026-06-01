Франція затримала в Атлантиці підсанкційний танкер Tagor — прямував з Росії

Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.

Французькі ВМС затримали підсанкційний танкер тіньового флоту РФ

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.

Вчора вранці Національний флот Франції затримав ще один нафтовий танкер, що перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії, - Tagor. Наша рішучість залишається постійною і повною. Еммануель Макрон Президент Франції

За його словами, операцію провели в Атлантиці, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і «в суворій відповідності до морського права».

Неприйнятно, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки.

Макрон також зазначив, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026