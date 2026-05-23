"Вони нічого не виграють". Франція пригрозила Китаю через знищення промисловості

Офіційний Пекін "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, що може знищити європейську промисловість і ринок. З таким публічним попередженням виступив очільник Міністерства зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє.
Головні тези:
- Команда Макрона чітко дала зрозуміти, що не збирається ігнорувати деструктивний підхід КНР.
- Попри це, вона готова проводити переговори, щоб домовитися з Пекіном.
Що відомо про новий конфлікт Франції та Китаю
На переконання Форіссьє, офіційний Брюссель повинен перестати бути "наївним".
Французький міністр закликав Євросоюз врешті-решт змінити свій підхід до розв'язання проблеми торговельних дисбалансів.
На цьому тлі він пригрозив Пекіну, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, що потенційно може знищити європейську промисловість і ринок.
За його словами, просто зараз розпочався процес "трансформації поглядів" у відносинах не лише з КНР, а й з іншими державами, які застосовують торговельну залежність як зброю.
Окрім того, він вказав на важливість "відвертого" діалогу з Пекіном, а також нагадав, що Париж зберігає "особливі відносини" з Китаєм, що передбачають "переговори і повагу".
