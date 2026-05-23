"Вони нічого не виграють". Франція пригрозила Китаю через знищення промисловості

Офіційний Пекін "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, що може знищити європейську промисловість і ринок. З таким публічним попередженням виступив очільник Міністерства зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє.

Що відомо про новий конфлікт Франції та Китаю

На переконання Форіссьє, офіційний Брюссель повинен перестати бути "наївним".

Французький міністр закликав Євросоюз врешті-решт змінити свій підхід до розв'язання проблеми торговельних дисбалансів.

На цьому тлі він пригрозив Пекіну, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, що потенційно може знищити європейську промисловість і ринок.

Китайці мають зрозуміти, що вони нічого не виграють, якщо знищать європейську промисловість, а потім і європейський ринок, який є для них надзвичайно важливим, — наголосив глава Міністерства зовнішньої торгівлі Франції. Поширити

За його словами, просто зараз розпочався процес "трансформації поглядів" у відносинах не лише з КНР, а й з іншими державами, які застосовують торговельну залежність як зброю.

Річ не у тому, Китай це чи ні. Справа не тільки в Китаї, а в усіх країнах, — додав Форіссьє. Поширити

Окрім того, він вказав на важливість "відвертого" діалогу з Пекіном, а також нагадав, що Париж зберігає "особливі відносини" з Китаєм, що передбачають "переговори і повагу".