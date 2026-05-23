Севастополь стикнувся з гострим дефіцитом бензину
Джерело:  Крим.Реалії

Як вдалося дізнатися журналістам, в окупованому Росією Севастополі ввечері 22 травня різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автозаправках.

  • Згідно з даними ЗМІ, дизель розливають за талонами.
  • Місцеві водії панікують, оскільки не розуміють, що їм робити далі.

Гострий дефіцит бензину в Севастополі — що відомо

За словами місцевих мешканців, брак бензину та ріст цін на нього у місті були зафіксовані 21 травня.

Після того, як представники російської влади оголосили про обмеження обсягу продажу бензину в одні руки (не більше 20 літрів — ред.), пояснюючи це "логістичними труднощами", до вечора на заправках вишикувалися черги машин, — заявив один із очевидців.

Як вдалося дізнатися журналістам, водії не приховують свого обурення, адже не знають, що їм робити далі.

Водії міських автобусів підтвердили ЗМІ, що їм "будуть давати бензин за талонами".

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив так званий "очільник Севастополя" Михайло Развожаєв.

Він почав стверджувати, що робить все можливе для нормалізації ситуації в найкоротші терміни.

А його заступник, посилаючись на "певні логістичні складнощі", заявив, що в Севастополі обмежать продаж бензину на одній із АЗС — не більше 20 літрів на одну каністру або машину, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

