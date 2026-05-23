Севастополь столкнулся с острым дефицитом бензина
Острый дефицит бензина в Севастополе – что известно
Источник:  Крым.Реалии

Как удалось узнать журналистам, в оккупированном Россией Севастополе вечером 22 мая резко ухудшилась ситуация с наличием бензина на автозаправках.

Главные тезисы

  • Согласно данным СМИ, дизель разливают по талонам.
  • Местные водители паникуют, поскольку не понимают, что им делать дальше.

По словам местных жителей, нехватка бензина и рост цен на него в городе были зафиксированы еще 21 мая.

После того, как представители российских властей объявили об ограничении объема продаж бензина в одни руки (не более 20 литров — ред.), объясняя это "логистическими трудностями", к вечеру на заправках выстроились очереди машин, — заявил один из очевидцев.

Как удалось узнать журналистам, водители не скрывают своего возмущения, ведь не знают, что им делать дальше.

Водители городских автобусов подтвердили СМИ, что им "будут давать бензин по талонам".

С официальным заявлением на этот счет уже выступил так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев.

Он начал утверждать, что делает все возможное для нормализации ситуации в кратчайшие сроки.

А его заместитель, ссылаясь на "определенные логистические сложности", заявил, что в Севастополе ограничат продажу бензина на одной из АЗС — не более 20 литров на одну канистру или машину, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

