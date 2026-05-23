Севастополь столкнулся с острым дефицитом бензина

Как удалось узнать журналистам, в оккупированном Россией Севастополе вечером 22 мая резко ухудшилась ситуация с наличием бензина на автозаправках.
Главные тезисы
- Согласно данным СМИ, дизель разливают по талонам.
- Местные водители паникуют, поскольку не понимают, что им делать дальше.
Острый дефицит бензина в Севастополе — что известно
По словам местных жителей, нехватка бензина и рост цен на него в городе были зафиксированы еще 21 мая.
Как удалось узнать журналистам, водители не скрывают своего возмущения, ведь не знают, что им делать дальше.
Водители городских автобусов подтвердили СМИ, что им "будут давать бензин по талонам".
С официальным заявлением на этот счет уже выступил так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев.
Он начал утверждать, что делает все возможное для нормализации ситуации в кратчайшие сроки.
